Neues Konzept für Trachtentreffen beschlossen

Der Gemeinderat Kröv hat ein neues Konzept für das traditionelle Trachtentreffen beschlossen. Wie Bürgermeister Martini mitteilte, wird es nur noch die schwimmende Moselbühne geben. Diese wird überdacht und um einen Meter erhöht, so dass die Sicht vom Moselufer aus besser wird. Die Bühne an Land fällt weg. Im kommenden Jahr soll das Kröver Trachtentreffen am ersten Juliwochenende stattfinden – unter dem neuen Namen „Wein & Folklorefestival Kröv“. Die Planungen dafür laufen schon seit diesem Sommer. Folkloregruppen aus dem BeNeLux Raum sollen eingeladen werden.