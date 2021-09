Unterirdischer Weihnachts-Markt- in Traben-Trarbach abgesagt

Der unterirdische Weihnachtsmarkt in Traben-Trarbach wird auch in diesem Jahr nicht stattfinden. Darauf haben sich die politischen Gremien und die Betreiber geeinigt, teilte Stadtbürgermeister Patrice Langer mit. Grund ist das Corona- Virus. Da der Mosel- Wein- Nachts- Markt im Gegensatz zu vielen anderen Weihnachtsmärkten in der Region unterirdisch, in geschlossenen Räumen und auf engstem Raum stattfände, vermöge niemand die Ansteckungsgefahr einzuschätzen. Das sei dem Veranstalter, der Stadt und den Betreibern zu riskant. Die Tourist Information plant nun, gemeinsam mit Gastronomen und Winzern ein Alternativprogramm zu organisieren. Das könnten weihnachtliche Konzerte und besinnliche, kleine Glühweindörfer sein, die man auch unter Corona- Bedingungen durchführen könnte, hieß es von der Leiterin der Tourist Information.