Kriegsprotest auf der Moselbrücke: Viele Traben-Trarbacher beteiligten sich am Wochenende an einer Menschenkette über die Mosel. Sie fordern, dass Putin den Krieg in der Ukraine beendet.

Die Traben-Trarbacher sind am Samstag dem Aufruf der katholischen und evangelischen Kirche gefolgt und beteiligten sich an einer Menschenkette für Frieden in der Ukraine. Video herunterladen (8,4 MB | MP4) Zuvor wurden blau-gelbe Bänder verteilt - als Zeichen der Solidarität. Zu der Aktion hatten die Kirchen der Stadt aufgerufen. Die Glocken läuteten am Mittag zehn Minuten lang.