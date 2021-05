Der Förderverein für Ehrenamt und Kultur in der Verbandsgemeinde Traben-Trarbach zieht nach drei Jahren Bestehen eine positive Bilanz. Das hat der Vorsitzende des Fördervereins auf SWR-Anfrage mitgeteilt. Der Förderverein will nach eigenen Angaben das ehrenamtliche Engagement der Bürgerinnen und Bürger und die Kultur in der Verbandsgemeinde Traben-Trarbach unterstützen. Und zwar sowohl mit Geld als auch mit Ideen. So habe er beispielsweise die Vereine der Verbandsgemeinde über Mitgliederwerbung und Öffentlichkeitsarbeit informiert. Darüber hinaus habe er Konzerte finanziell gefördert, Ehrenamts-Dankeschön-Abende ausgerichtet oder Mundartweinproben organisiert. Sobald es die Corona-Pandemie zulasse, seien außerdem weitere Veranstaltungen zum Thema Mundart sowie eine Verbandsgemeinde-Kappensitzung geplant.