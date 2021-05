John Travolta in den Moselauen

Während der Corona-Krise sind Auto-Kinos wieder in Mode gekommen. Auch in Trier können die Menschen jetzt wie früher im Auto Filme schauen. Dort hat das Autokino am Mittwoch mit dem Film-Klassiker "Grease" Premiere gefeiert. Für die Besucher war das alles andere als Alltag.