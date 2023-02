Jugendliche aus der Ukraine finden Hilfe in Trier

Ein Jahr dauert der Krieg schon – aber seit einem Jahr gibt es auch Unterstützung. In Trier finden ukrainische Jugendliche Zuflucht und Zuspruch in einem Jugendclub.

Schon rund ein Jahr tobt in der Ukraine ein Krieg. Viele Menschen sind innerhalb des Landes und auch nach Deutschland geflohen. In Trier bietet ein Verein vielfältige Hilfe für Menschen aus der Ukraine. Unter anderem hat er zusammen mit einem Mädchen aus Dnipro einen Jugendclub gegründet, in dem sich Jugendliche aus der Ukraine in Trier begegnen können. Sie finden dort psychologische Hilfe, aber sie können sich auch einfach austauschen und Freunde und Freundinnen finden.