per Mail teilen

Touristiker aus der Region Trier befürchten wegen der Corona-Krise Umsatzeinbußen für Hoteliers und Gastronomen an der Mosel, in der Eifel und im Hunsrück.

Der Beginn der Osterferien und das Oster-Wochenende sind eigentlich traditionell der Saisonauftakt des Tourismus an der Mosel, in der Eifel und im Hunsrück. Dieser falle aber jetzt komplett aus, so Tourismusexperten. Weil die Hotels auch keine Geschäftsreisenden mehr beherbergen dürfen, falle diese Klientel ebenfalls aus. Restaurants und Ferienparks seien komplett geschlossen.

Verluste könnten nicht aufgefangen werden

Die Experten gehen derzeit nicht davon aus, dass die Verluste, die die Betriebe jetzt einfahren, im Laufe des Jahres wieder ausgeglichen werden könnten. Wie das gesamte Jahr verlaufe, hinge vor allem davon ab, wann und wie weit die Einschränkungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie wieder gelockert würden.