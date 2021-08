per Mail teilen

Die Bilanz der Tourismus-Gesellschaften in Eifel, Hunsrück und Trier für die Halbzeit der Sommerferien fällt unterschiedlich aus. Wie sie dem SWR mitteilten, sei die Nachfrage im Hunsrück nach Urlaub groß, während Trier und die Eifel unter anderem durch das Hochwasser Buchungseinbrüche hatten.

Demnach liegen die Besucherzahlen in Trier nach der Halbzeit der Sommerferien leicht unter denen des letzten Jahres im vergleichbaren Zeitraum. Wie die Tourismus und Marketing GmbH Trier mitteilte, hatten die Urlauber in den vergangenen Wochen Bedenken gehabt, als Katastrophentourist zu gelten oder bei Aufräumarbeiten im Weg zu stehen. In der Eifel hat es nach Angaben der Eifel-Tourismus-GmbH zu Beginn der Ferien eine gute Buchungslage gegeben. Doch zusätzlich zum Hochwasser habe der Einreisestopp für Niederländer zu Stornierungen geführt. Seit Sonntag gelten die Niederlande nicht mehr als Hochrisikogebiet. Im Hunsrück, der nicht vom Hochwasser betroffen war, seien vor allem Ferienwohnungen und Ferienhäuser gut gebucht gewesen.