Auch Tourismusprojekte aus der Eifel, dem Hunsrück und von der Mosel können von einem neuen Förderprogramm der Landesregierung profitieren, das den Tourismus unterstützt. Unter dem Stichwort „ReStart Tourismus Rheinland-Pfalz“ werden Marketingmaßnahmen wie die Produktion von Fotos und Videos für Werbung mit bis zu 40 000 Euro unterstützt. Bewerben können sich rheinland-pfälzische Tourismusregionen, Städte und Marketingkooperationen unter dem Dach Rheinland-Pfalz Tourismus. Das Land stellt dafür insgesamt 875 000 Euro im Nachtragshaushalt bereit. In den kommenden zwei Jahren will das Land 50 Millionen Euro zusätzlich in den Tourismus investieren.