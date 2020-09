Die Tourismus-Gesellschaften in Eifel, Hunsrück und an der Mosel ziehen für den Sommer eine überwiegend positive Bilanz. Sie sagten dem SWR, zwar gebe es belastbare Zahlen frühestens im Oktober, die Tendenz bei Gastronomie, Hotellerie und Ausflugsangeboten sei aber gut. Nach Einbrüchen durch die coronabedingten Einschränkungen im Frühjahr habe es in allen drei Regionen nach den Lockerungen im Mai/Juni eine starke Nachfrage nach Rad- und Wanderangeboten, Camping, Ferienwohnungen und Gastbetrieben gegeben. Vor allem viele Besucher aus Deutschland seien zum ersten Mal an die Mosel, in den Hunsrück und in die Eifel gekommen und länger als üblich geblieben. Bis in den Oktober gebe es viele Buchungen. Allerdings könnten die Verluste wahrscheinlich nicht ausgeglichen werden, da jedes Bett nur einmal belegt werden könne und vor allem die Gastronomie durch die Abstandsregeln noch nicht voll ausgelastet sei.