Einsatzkräfte haben in Mehring an der Mosel ein Neugeborenes tot in einer Wohnung entdeckt. Wie die Polizei mitteilte, gab eine Zeugin einen Hinweis auf einen Notfall.

Die Polizei vermutet, dass die Frau – sie soll zwischen 18 und 21 Jahre alt sein - den Säugling in der Nacht allein in ihrer Wohnung zur Welt gebracht hat.