Auf der Landstraße zwischen Giesdorf und Rommersheim ist ein Motorradfahrer mit seiner Maschine gegen einen Traktor geprallt. Der Mann starb noch an der Unfallstelle.

Laut Polizei war der 20-jährige Motorradfahrer am Sonntag auf der L5 Richtung Rommersheim (Eifelkreis Bitburg-Prüm) unterwegs, als plötzlich ein Traktorfahrer aus einem Feldweg in die Landstraße fuhr. Motorrad und Traktor stießen zusammen. Dabei wurde der junge Mann schwer verletzt. Trotz Reanimierungsmaßnahmen sei er an der Unfallstelle gestorben.

Zeugin in rotem Kleinwagen mit BIT-Kennzeichen gesucht

Die Polizei sucht jetzt eine Zeugin, die möglicherweise kurz vor dem Unfall überholt wurde. Sie fuhr einen roten Kleinwagen mit BIT-Kennzeichen. Die Zeugin wird gebeten, sich bei der Polizei in Prüm zu melden. Um den Unfallhergang zu klären, ist auch ein Gutachter beauftragt worden.