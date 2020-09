per Mail teilen

Ermittler haben nach 26 Jahren die Identität eines Mannes geklärt, dessen Leiche im März 1994 in einem Waldstück in Idar-Oberstein gefunden worden war. Nun setzen sie auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Der damals 46-jährige gebürtige Pole Ryszard Gorczyca, der zu dieser Zeit in Idar-Oberstein wohnte, sich aber zeitweise auch in Polen aufhielt, ist offenbar einem Gewaltverbrechen zum Opfer gefallen. Das teilten die Kriminaldirektion Trier und die Staatsanwaltschaft Bad Kreuznach mit. Nun sollen die Hintergründe der Tat aufgeklärt werden.

Gorczyca wurde am 3. März 1994 von drei Waldarbeiter in einem Waldstück eines Stadtteils von Idar-Oberstein gefunden. Der Leichnam war in einem Bundeswehrschlafsack und blauen Müllsäcken verpackt. Im Rahmen der anschließenden rechtsmedizinischen Untersuchungen wurden bei dem Opfer Verletzungen festgestellt, die eindeutig auf ein Gewaltverbrechen schließen lassen. Der Todeszeitpunkt dürfte den Angaben nach zwischen Oktober 1993 und März 1994 gelegen haben. Damals konnten die Ermittler die Identität des Toten nicht klären. Das gelang erst jetzt.

Auffällige Tätowierungen

Ryszard Gorczyca war etwa 168 cm groß, 50 bis 55 kg schwer, hatte dunkelblonde Haare und trug zeitweise einen Bart. Er trug vier auffällige, vermutlich in Handarbeit gestochene Tätowierungen: Auf seiner Brust ein Kreuz mit stilisierten Strahlen. Am linken Unterarm war außen ein mit einem Dolch durchstochenes Teufelsgesicht. Innen war ein von einer Schlange umwundenes Schwert erkennbar. Darunter stand das Wort "Love". Am linken Oberarm war ein einfach gestochener Frauenkopf erkennbar, in dem ebenfalls ein Messer steckte. Bekleidet war Gorczyca mit einer dunklen Cordhose, beigen Kniestrümpfen und einem langärmeligen, hellen Hemd. Dazu trug er schwarze Schuhe.

Bei der Leiche fanden die Ermittler zudem eine grüne, ärmellose Weste. In der Nähe des Auffindeortes fanden die Beamten zwei Spaten, die vermutlich zum Vergraben der Leiche benutzt worden waren. Nach ihren bisherigen Ermittlungen geht die Kriminalpolizei jedoch davon aus, dass Gorczyca nicht am Fundort seines Leichnams getötet wurde. Vermutlich wurde die Leiche mit einem Fahrzeug in den Wald bei Georg-Weierbach gebracht. Die Ermittler vermuten, dass mindestens zwei Personen den Leichnam dorthin brachten und vergraben haben.

Polizei bittet um Hinweise

Bei der Aufklärung des Verbrechens bittet die Kriminaldirektion Trier die Bevölkerung um Mithilfe. Insbesondere sind Hinweise von Menschen gesucht, die Ryszard Gorczyca kannten und Angaben zu ihm, seinem letzten Aufenthaltsort, seinen Lebensgewohnheiten oder zu seinen Kontaktpersonen machen können. Bilder des Mannes gibt es hier. Hinweise können an die Kriminaldirektion Trier unter der Telefonnummer 0651/9779-2480 oder per Email an kdtrier.hinweisaufnahme@polizei.rlp.de gegeben werden. Über ein "Vertrauenstelefon" mit der Nummer 0152/28854968 können auch anonym Hinweise gegeben werden.