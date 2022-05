Ein Toter und ein Schwerverletzter nach Frontalzusammenstoß

per Mail teilen

Bei einem Frontalzusammenstoß zweier Autos auf der B51 zwischen Tawern und Konz (Landkreis Trier-Saarburg) ist am Donnerstagabend ein 30 Jahre alter Mann ums Leben gekommen. Der ebenfalls 30 Jahre alte Fahrer des zweiten Pkw erlitt schwerste Verletzungen. Nach Angaben der Polizei war eines der Fahrzeuge aus bisher ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn geraten und dort mit dem anderen kollidiert. Ersthelfer zogen die Fahrer aus ihren Wagen. Danach geriet das Auto des verletzten Mannes in Brand. Der Unfallverursacher sei noch an der Unfallstelle gestorben, teilte die Polizei mit. Der verletzte Fahrer kam ins Krankenhaus. Die B51 war bis kurz vor Mitternacht voll gesperrt.