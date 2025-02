Toter bei Enkirch ist mit hoher Wahrscheinlichkeit Marco Bombarding

An der Schleuse in Enkirch ist am Montag ein toter Mann in der Mosel entdeckt worden. Laut Polizei wird geprüft, ob es sich um den vermissten Marco Bombarding aus Piesport handelt.

Ein Mitarbeiter der Schleuse in Enkirch hat den Toten entdeckt. Der Körper trieb in einem Auffangbecken der Staustufe, in dem Treibholz landet. Noch sei die Leiche aus der Mosel nicht abschließend identifiziert worden, hieß es beim Polizeipräsidium Trier. Doch es handele sich mit hoher Wahrscheinlichkeit um den 48-jährigen Marco Bombarding, der vor einem Monat verschwunden ist. Der abschließende DNA-Test stehe noch aus. Wird seit Januar vermisst: Marco Bombarding aus Piesport. Polizei Todesursache ist unklar Zuletzt lebend gesehen wurde Marco Bombarding auf einer Party in Wintrich am 11. Januar. Danach wollte er zu Fuß den sieben Kilometer langen Heimweg nach Piesport antreten. Bei einer privat organisierten Suchaktion wurden Kleidungsstücke an der Mosel gefunden. SWR Winkler TV Bei einer großen Suchaktion wurden Kleidungsstücke und Blut an einer Leitplanke gefunden. Das Blut stammt allerdings von einem Tier, wie ein Sprecher der Polizei dem SWR sagte. Ob die Kleidung Bombarding gehörte, sei unklar. Auch die Todesursache werde noch ermittelt. Fundort 40 Kilometer von Piesport entfernt Ungeklärt sei außerdem, wie der Körper in Enkirch landen konnte - mehr als 40 Kilometer von Piesport entfernt. Zwischen dem Fundort und seinem Heimatdorf liegen zudem zwei Staustufen - in Zeltingen-Rachtig und Wintrich. Als Bombarding verschwand, hatte die Mosel Hochwasser. Deshalb sei es möglich, dass der Körper über die Schleusen gespült worden ist. Bis das Ergebnis des DNA-Tests feststeht, wird es laut Polizei, noch mindestens einen Tag dauern.