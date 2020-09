In einem brennenden Auto an der A1 wird eine Leiche gefunden. Das Auto gehörte einem Mann, der am Mittwoch im saarländischen Riegelsberg seine Frau schwer verletzt haben soll.

Nach Angaben der Polizei in Saarbrücken war die Polizei am Nachmittag in ein Mehrfamilienhaus in Riegelsberg bei Saarbrücken gerufen worden. Nachbarn hatten aus einer Wohnung Schreie und Hilferufe gehört. Die Beamten fanden eine 37-jährige Frau vor, die vermutlich von ihrem Ehemann mit einem Beil schwer verletzt wurde. Nach einer Operation sei ihr Zustand aber mittlerweile stabil. Das Autos des flüchtigen Mannes wurde am Spätnachmittag auf der A1 bei Hermeskeil brennend entdeckt. Das Feuer sei im Innenraum entstanden - ob aus Absicht, müsse noch geklärt werden. Die Polizei fand im Wagen eine verkohlte Leiche. Ob es sich um den Ehemann handelt, soll jetzt eine Obduktion klären. Explosionen im Wagen? Nach Angaben der Autobahnpolizei Schweich brannte der Wagen auf dem Seitenstreifen kurz hinter dem Autobahnrastplatz Hochwald-Ost aus. Beim Eintreffen der Feuerwehr stand das Fahrzeug bereits in Vollbrand. Ersthelfer hatten den Polizeiangaben nach noch probiert, das Fahrzeug zu löschen, doch sei der Brand bereits zu groß gewesen. Mehrere Zeugen hatten zudem von kleineren Explosionen berichtet. Das Knallen sei aber vermutlich auf das Auslösen der Airbags zurückzuführen, so die Polizei.