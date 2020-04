per Mail teilen

Bei einem Brand auf dem Gelände einer Wäscherei im Eifelort Malbergweich sind nach Angaben von Polizei und Feuerwehr in der Nacht zwei Menschen ums Leben gekommen.

Bei den Toten soll es sich um Arbeiter handeln, die in dem Nebengebäude untergebracht waren. Außerdem seien weitere acht Personen verletzt worden. Laut der Feuerwehr war nicht die eigentliche Wäscherei betroffen, sondern das angrenzendes Gebäude, in dem zehn Personen lebten. Die zwei Opfer seien in dem Gebäude aufgefunden worden.

Am frühen Morgen war der Brand unter Kontrolle und gelöscht. Der Sachschaden wird auf 100.000 Euro geschätzt. Die Brandursache ist noch unbekannt. Die Kriminalpolizei habe die Ermittlungen aufgenommen. Am Morgen wird die Spurensicherung den Brandort untersuchen.