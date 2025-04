Wie Rapper DMO in Trier Jugendlichen eine Stimme gibt

per Mail teilen

Das Tonstudio "Auf der Höhe" in Trier ist das kreative Wohnzimmer von Dimo Rasch. Als Rapper hilft er Jugendlichen, Talente zu entdecken und Probleme durch Musik zu verarbeiten.

Der Weg zum Tonstudio führt durch graffitibemalte Wände und eine Steintreppe runter in den Keller. Dort steht hochmoderne Technik: Mehrere Mischpulte, High-Tech Digitalgeräte, Equalizer und ein Aufnahmeraum. Hier können Jugendliche ihre Beats und Rhymes aufnehmen und sich musikalisch austoben.

Dimo Rasch ist der kreative Kopf hinter dem Tonstudio. Seit fast sechs Jahren arbeitet er im Jugendzentrum "Auf der Höhe" , verliebte sich nach eigenen Angaben sofort in den Ort. In der Trierer Rap- und Hip-Hop-Szene ist Dimo unter seinem Pseudonym DMO als Rapper bekannt. Er nahm in dem Studio sein erstes Album auf. Heute arbeitet er dort als Erzieher.

Dimo Rasch alias Rapper DMO ist der kreative Kopf hinter dem Tonstudio im Jugendzentrum "Auf der Höhe" in Trier. SWR

Einbruch stoppt musikalische Erfolgsgeschichte

"Vor gut 15 Jahren war das Studio des Jugendzentrums ein zentraler Ort der Trierer Rap-Szene", erzählt Dimo stolz. "Ein kreativer Treffpunkt, an dem Tracks produziert wurden, die auch außerhalb der Region Anerkennung fanden."

Bekannte Tonmeister aus der Szene, die Rapper wie Sido und Eko Fresh unterstützten, nahmen Songs im Tonstudio am Weidengraben auf.

Im März 2018 endete der Erfolg abrupt: Unbekannte brachen ins Jugendzentrum ein und stahlen die Ausstattung im Wert von mehreren Tausend Euro. Geld für den Wiederaufbau gab es damals nicht.

Viel Raum für Kreativität: Im Jugendzentrum "Auf der Höhe" in Trier können sich Jugendliche musikalisch austoben. SWR Bild in Detailansicht öffnen Das Tonstudio am Weidengraben gibt es schon seit mehr als 15 Jahren. SWR Bild in Detailansicht öffnen

Neustart für Trierer Tonstudio

Im Sommer 2022 bewirbt sich Dimo Rasch auf ein "Zukunftspaket des Bundes" zur Unterstützung von Jugendprojekten - und bekommt mehr als 10.000 Euro Förderung. Mit viel Hilfe von Freunden und Ehrenamtlichen und jeder Menge Handarbeit entstand ein neues, topmodernes Tonstudio.

Heute, fast drei Jahre später, sind die Bauarbeiten fast abgeschlossen. "Von der Produktion über die Aufnahme bis zum Mastering können wir hier alles aus einer Hand leisten, was zur Musikproduktion benötigt wird", erklärt Rasch.

Der Mangel an Ausstattung und technischem Wissen sei oft ein großes Problem für junge Musiker. Hier könne man nun eine Lösung anbieten.

Am schönsten findet Dimo zu sehen, welche Leidenschaft das Projekt bei den Jugendlichen im Stadtteil auslöst. Einer von ihnen ist der 18-jährige Tobias. Er hat sich auch am Bau des Studios beteiligt: "Als ich den Raum gesehen habe, wollte ich diese Chance nicht verpassen, hier Musik zu machen", sagt er.

Das Tonstudio im Jugendzentrum "Auf der Höhe" Das Tonstudio gehört zum Jugendzentrum "Auf der Höhe". Es ist Teil des Vereins "Treffpunkt am Weidengraben" im Trierer Stadtteil Kürenz. Der Verein wurde 1989 durch eine Initiative der Bewohnerinnen und Bewohner des Trierer Höhenstadtteils ins Leben gerufen. Neben dem Jugendzentrum gibt es auch einen Hort und viele weitere Angebote für unterschiedliche Gruppen.

Die Verwirklichung seines Traums helfe ihm dabei, seine privaten Probleme zu vergessen. Er will dort viele Songs aufnehmen und hofft, auch anderen Jugendlichen zu helfen, denen es ähnlich geht.

Musik als sicherer Raum für Jugendliche in Trier

Neben wöchentlichen Workshops für musikinteressierte Kinder und Jugendliche soll das Tonstudio auch in der lokalen Musikszene wieder eine feste Größe werden, erklärt Dimo Rasch.

Zwar könne er als Musiker die Jugendlichen mit seinem Know-how unterstützen, das Wichtigste sei aber nicht das Ergebnis, sondern der Prozess des "gemeinsamen Musizierens und Austauschens über die Musik, einen sicheren Raum für alle zu bieten".

Probleme verarbeiten mit Hip-Hop-Songs

Tom Cartus sieht Hip-Hop und Deutschrap auch als ein "pädagogisches Werkzeug", um junge Menschen zu erreichen. Der Pädagoge ist Leiter des Jugendzentrums "Auf der Höhe" und seit 25 Jahren dabei.

"Die Jugendlichen, die zu uns kommen, haben unterschiedliche Probleme - ob im Elternhaus, in der Schule oder auf der Straße." Im Tonstudio könnten die jungen Menschen über ihre Probleme sprechen und zum Beispiel ihre Biografie in einem Hip-Hop-Song verarbeiten.

Tom Cartus leitet das Jugendzentrum "Auf der Höhe" am Weidengraben in Trier. SWR

Jugendliche lernen fürs Leben im Tonstudio

"Wir wollen mit dem Tonstudio auch Schlimmeres verhindern", so Cartus. "Hier gibt es keine Waffen und keinen Drogenhandel. Die Jugendlichen können hier bei uns Arbeitstugenden wie Kritikfähigkeit, Pünktlichkeit und Zuverlässigkeit lernen. Ohne diese Skills machst du keine Musik im Studio", ist der Pädagoge überzeugt.

Dimo Rasch alias Rapper DMO freut sich über das große Interesse an seinem Angebot: "Das sind ja keine professionellen Musiker, mit denen wir hier zu tun haben. Solange man hier Spaß hat und etwas lernt, ist das Ziel für mich schon erreicht."