Unbekannte haben aus einer Firma in Brockscheid in der Vulkaneifel einen tonnenschweren Tresor gestohlen. Wie die Polizei mitteilte, drangen die Täter in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in das Gebäude der Firma ein. Der Abtransport des Tresors sei nur mit einem Fahrzeug und mehreren Personen möglich gewesen, so die Polizei. Zeugen sollen sich bei der Polizei in Daun melden.