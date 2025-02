per Mail teilen

Die Grünen-Bundestagsabgeordnete Corinna Rüffer aus dem Wahlkreis Trier zeigt sich besorgt über das Abschneiden der AfD im Wahlkreis Trier.

In einigen Orten im Wahlkreis - etwa in Hermeskeil oder in Osburg - liegt die AfD bei den Erst- und Zweitstimmen auf Platz 1. Hierbei wurden allerdings die Stimmen aus der Briefwahl nicht berücksichtigt. Rüffer sagte dem SWR, es sei Aufgabe aller demokratischen Parteien, mit den Menschen zu sprechen und ihre Sorgen ernst zu nehmen.