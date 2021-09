Tankstellen-Kassierer nach Streit über Maskenpflicht erschossen

per Mail teilen

Die Ermittlungen nach dem tödlichen Angriff auf einen Tankstellen-Kassierer im Streit um die Maskenpflicht werden laut Staatsanwaltschaft noch einige Wochen dauern. Der mutmaßliche Täter legte bereits ein Geständnis ab.

"Wir müssen uns jetzt erstmal selbst ein klares Bild machen", sagte Oberstaatsanwalt Kai Fuhrmann. In dieser Zeit wolle die Behörde keine "Wasserstandsmeldungen" zu den Ermittlungen geben. "Die Feinarbeit der Ermittlungen geht jetzt erst richtig los."

49-Jähriger besaß Waffe illegal

Der 49-jährige Tatverdächtige aus Idar-Oberstein sitzt wegen Mordverdachts in Untersuchungshaft. Mehr Klarheit erhoffen sich die Ermittler nun vor allem von der Auswertung der sichergestellten elektronischen Geräte des Mannes. Zur Lebenssituation des 49-Jährigen wollte Fuhrmann noch keine Angaben machen. Aber der Mann sei noch nie irgendwo bei der Polizei aufgefallen, auch nicht als Teilnehmer einer Demonstration. Die Beamten hatten die Tatwaffe sowie weitere Schusswaffen und Munition in der Wohnung des 49-Jährigen gefunden. "Die Waffen hat er nicht legal besessen", stellte Fuhrmann klar. Woher die Waffen stammten, sei aber völlig unklar.

Streit um Maskenpflicht offenbar Auslöser für die Tat

Nach den bisherigen Ermittlungen hatte der 49-Jährige am Samstagabend den Verkaufsraum der Tankstelle ohne Maske betreten und zwei Sechserpack Bier auf den Tresen an der Kasse gestellt. Der 20-jährige Kassierer habe den Mann auf die Maskenpflicht hingewiesen - woraufhin der Mann den Raum verlassen und dabei drohend die Hand gehoben habe.

Gegen 21:45 Uhr betrat der Tatverdächtige laut Staatsanwaltschaft erneut die Tankstelle, diesmal mit Mund-Nasen-Bedeckung. An der Kasse habe er die Maske herunter gezogen. Der Kassierer habe den Mann erneut auf die Einhaltung der Maskenpflicht hingewiesen, so der Oberstaatsanwalt. Schließlich habe der Mann einen Revolver gezogen und einen tödlichen Schuss auf den 20-jährigen Studenten aus Idar-Oberstein abgegeben. Anschließend sei er zu Fuß geflüchtet.

Frust über Corona-Maßnahmen als Motiv

Der Festgenommene hat den Angaben zufolge inzwischen schon ein Geständnis abgelegt. Als Motiv gab der Deutsche an, dass ihn die Situation der Corona-Pandemie stark belaste. Er habe sich in die Ecke gedrängt gefühlt und "keinen anderen Ausweg gesehen" als ein Zeichen zu setzen. Das Opfer schien ihm dabei "verantwortlich für die Gesamtsituation, da es die Regeln durchgesetzt habe", sagte Fuhrmann.

"Was da wirklich an diesem Tag und an diesem Abend war, worüber er sich noch geärgert hat", sei noch völlig unklar, meint dagegen der Wiesbadener Kriminalpsychologe Rudolf Egg. Möglicherweise habe der Verdächtige ganz andere Gründe als die Corona-Auflage gehabt. Das müsse nun genau untersucht werden. "Man muss bei einer Tat immer unterscheiden zwischen dem unmittelbaren Anlass und dem eigentlichem Grund", sagte Egg.

Verfassungsschützer: "Kaltblütiger Mord ist keine Überraschung"

Thüringens Verfassungsschutzpräsident Stephan Kramer sieht das anders. Er und seine Kollegen hätten vor dem großen Aggressionspotenzial unter Kritikern der Corona-Maßnahmen gewarnt. "Der kaltblütige Mord an dem Studenten, der als Tankstellen-Kassierer arbeitete, ist furchtbar, aber für mich keine Überraschung angesichts der steten Eskalation der letzten Wochen", sagte Kramer dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. "Bedauerlich ist, dass es immer erst Tote geben muss, bevor die Gefahr ernst genommen wird."

Spezialkräfte nahmen Tatverdächtigen am Sonntag fest

Der Tatverdächtige war am Sonntagmorgen auf dem Gelände der Polizei in Idar-Oberstein festgenommen worden. Dort war er in Begleitung einer Frau erschienen. "Wir gehen davon aus, dass er sich stellen wollte", sagte Triers Polizeipräsident Friedel Durben. "Das ist auf jeden Fall ein besonderer Fall: Wir haben weder im Polizeipräsidium Trier noch im Land Rheinland-Pfalz eine solche Tat gehabt, die einen Zusammenhang zu Corona vermuten lässt."

Oberbürgermeister erleichtert über Festnahme

Frank Frühauf (CDU), Oberbürgermeister von Idar-Oberstein, zeigte sich am Sonntag erleichtert über den Fahndungserfolg der Polizei. Er sprach von einer "ganz unfassbaren, schrecklichen Tat".

Bundesweit Bestürzung über Tat

Das merke man auch an der großen Betroffenheit der Bürger vor Ort. Viele hätten an der Tankstelle Blumen und Kränze niedergelegt.

Auch bundesweit hat die Tat für Entsetzen gesorgt. Die Bundesvorsitzende der Linken, Susanne Hennig-Wellsow, sagte, es müsse unter anderem ermittelt werden, ob der mutmaßliche Täter allein gehandelt habe oder "in irgendwelchen Chats unterwegs war, die Umsturzfantasien verbreiten".

Auch die Grünen-Politikerin Renate Künast stellte auf Twitter einen Zusammenhang zur emotional aufgeladenen Diskussion über die Corona-Maßnahmen her.

Ähnlich äußerte sich CDU-Generalsektretär Paul Ziemiak:

Die Kanzlerkandidatin der Grünen, Annalena Baerbock, warnte vor der "Radikalisierung des Querdenkermilieus.

SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz zeigte sich bestürzt und forderte eine harte Bestrafung des Täters.