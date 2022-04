In einem Hotel in der Trierer Innenstadt ist am Montagvormittag eine Frau leblos in einem Zimmer aufgefunden worden. Das teilte die Polizei mit. Die Ermittler schließen ein Tötungsdelikt nicht aus.

Die Kriminaldirektion Trier ermittelt. Weitere Informationen sind noch nicht bekannt. Am Nachmittag war die Spurensicherung vor Ort. "Wir stehen mit unseren Ermittlungen noch ganz am Anfang", sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Trier dem SWR. Das Hotel liegt am Rande der Trierer Fußgängerzone.