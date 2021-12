21-Jähriger stirbt bei Autounfall in der Eifel

per Mail teilen

Am Donnerstagabend ist ein 21-jähriger Mann bei einem Autounfall zwischen Neustraßburg und Densborn ums Leben gekommen. Das teilte die Polizei Bitburg mit.

Der Mann hat laut Polizei Bitburg die Kontrolle über sein Auto verloren und ist dann ins Schleudern gekommen. Dabei sei er dann mit einem entgegenkommenden Fahrzeug zusammengestoßen.

Weitere Schwerverletzte bei Unfall

Der junge Mann sei noch an der Unfallstelle verstorben, so die Ermittler. Die vier Personen des anderen Fahrzeugs seien teils schwer verletzt in Krankenhäuser gebracht worden.

Während der Unfallaufnahme war die L33 in beide Richtungen voll gesperrt. Zur Rekonstruktion und Ermittlung der genauen Unfallursache wurde ein Gutachter hinzugezogen.