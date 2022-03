Todesopfer bei Verkehrsunfall im Hunsrück

Bei einem Verkehrsunfall in der Nähe von Panzweiler im Hunsrück ist eine 83 Jahre alte Beifahrerin ums Leben gekommen. Das teilte die Polizei mit. Zudem erlitten eine Fahrerin und ein Fahrer schwere Verletzungen, als deren Autos auf der B 421 frontal zusammenstießen. Die Straße sei nach dem Unfall vorübergehend gesperrt gewesen. Nach ersten Ermittlungen war ein 34-jähriger Fahrer aus unbekannten Gründen zunächst von der Fahrbahn abgekommen und hatte dann wieder nach links gelenkt. Dabei sei er auf die Gegenfahrbahn gekommen und mit dem entgegenkommenden Wagen kollidiert, in dem die beiden Frauen saßen. Ein Gutachten zum Unfallhergang sei von der Staatsanwaltschaft Koblenz in Auftrag gegeben worden, so die Polizei.