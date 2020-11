Bei einem Verkehrsunfall auf der Autobahn A1/A48 ist am Freitagnachmittag in Höhe des Autobahndreiecks Vulkaneifel ein Mensch getötet worden. Wie die Polizei weiter mitteilte fuhr ein Pkw aus noch ungeklärter Ursache auf ein Abschleppfahrzeug auf. Der Fahrer des Pkw kam dabei ums Leben. Die Autobahn ist an der Unfallstelle in Fahrtrichtung Koblenz gesperrt.