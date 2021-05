Bei einem Frontalzusammenstoß ist am Donnerstagnachmittag in der Eifel ein Autofahrer uns Leben gekommen und ein weiterer Mann schwer verletzt worden. Der 52 Jahre alte Pkw-Fahrer war laut Polizei mit seinem Wagen nahe Mettendorf im Eifelkreis Bitburg-Prüm auf einer Landstraße unterwegs. In einer Rechtskurve stieß er aus noch ungeklärter Ursache mit einem entgegenkommenden Transporter zusammen. Der 52-Jährige erlag noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen, der 58 Jahre alte Fahrer des Transporters kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Die Straße war zwischen Mettendorf und Hüttingen-Lahr zeitweise gesperrt. Während der Bergungsarbeiten waren auch ein Rettungs- und ein Polizeihubschrauber im Einsatz.