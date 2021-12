Tödlicher Unfall in Idar-Oberstein auf B41

per Mail teilen

Bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 41 in Idar-Oberstein (Kreis Birkenfeld) ist am Mittwoch ein Mann ums Leben gekommen. Der Fußgänger wurde von einem Auto erfasst.

Laut Polizei wollte der 73-Jährige gegen 17:30 Uhr im Stadtteil Weierbach die Straße überqueren. Ein Auto fuhr aus Richtung Kirn heran und erfasste den dunkel gekleideten Fußgänger. Es kam zu einem weiteren Zusammenstoß, als ein anderer Wagen die Straße passierte.

Fußgänger kommt ums Leben

Der Fußgänger starb noch am Unfallort an seinen schweren Verletzungen. Die Bundesstraße war für zweieinhalb Stunden voll gesperrt. Die Staatsanwaltschaft Bad Kreuznach hat ein Gutachten zur weiteren Klärung der genauen Unfallursache in Auftrag gegeben.