31 Jahre alter Motorradfahrer stirbt bei Unfall

Ein Motorradfahrer ist bei einem Unfall am frühen Sonntagmorgen im Ostring in Bitburg ums Leben gekommen. Wie die Polizeiinspektion Bitburg mitteilte, hatte der 31-Jährige aus bislang unbekannten Gründen die Kontrolle über sein Motorrad verloren. Das Bike kollidierte daraufhin mit einem am Straßenrand parkenden Pkw. Der Motorradfahrer erlitt schwerste Kopfverletzungen und verstarb noch an der Unfallstelle. Die Staatsanwaltschaft Trier beauftragte einen Gutachter mit weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang.