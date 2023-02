Tödlicher Unfall auf B50 bei Longkamp

Auf der B50 in der Nähe des Hochmoselübergangs ist in der Nacht zum Samstag eine 45-jährige Frau bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, kam ihr Auto in Höhe Longkamp zunächst von der Fahrbahn ab und wurde zurück auf die Straße geschleudert. Kurze Zeit später krachte ein nachfolgender Wagen in das Auto der Frau. Die 45-Jährige starb noch an der Unfallstelle. Der 18-jährige Fahrer des zweiten Wagens wurde schwer verletzt, sein 19-jähriger Beifahrer laut Polizei wohl nur leicht.