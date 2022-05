Vieze für Verkostung und Prämierung gesucht

per Mail teilen

Viez-Erzeuger in der Region sind dazu aufgerufen ihren Apfelwein für eine Viezverkostung einzureichen. Die Verkostung wird von der Regionalinitiative „Faszination Mosel“ in Zusammenarbeit mit der rheinland-pfälzischen Landwirtschaftskammer und dem und dem Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum Rheinpfalz angeboten. Nach Angaben der Initiatoren werden die Apfelweine dabei auf ihre Qualität geprüft und bewertet. Interessenten werden gebeten, noch diese Woche je drei Flaschen ihres Viezes bei der Landwirtschafskammer in Trier oder Wittlich einzureichen. Die Verkostung werde im Juni von einer unabhängigen und fachkundigen Kommission vorgenommen. Im Juli würden dann die Ergebnisse vorgestellt. Bei der Viezverkostung im vergangenen Jahr seien 84 Proben eingestellt worden - 44 davon hätten die Auszeichnung "Viez der Spitzenklasse" erhalten.