Nach der tödlichen Autofahrt in Trier soll der mutmaßliche Täter heute vor den Haftrichter. Der 51-Jährige ist möglicherweise psychisch krank, sagt die Staatsanwaltschaft.

Die Justizbehörde muss laut Staatsanwaltschaft entscheiden, ob sie Untersuchungshaft beantragt oder die Unterbringung in einer geschlossenen psychiatrischen Einrichtung.

Der dringend Tatverdächtige hat laut Polizei ausgesagt. "Er spricht mit uns", teilte ein Polizeisprecher am Mittwochmorgen mit. Zu den Inhalten der Aussage könne man aber keine Angaben machen.

Motiv des Mannes unklar

Das Motiv des Mannes ist bisher unklar. Die Staatsanwaltschaft sagte, dass der mutmaßliche Täter nicht vorbestraft sei. Außerdem gebe es derzeit keine Hinweise auf ein terroristisches oder politisches Motiv. Der Beschuldigte sei bei der Festnahme stark alkoholisiert gewesen. Angesichts der sinnlosen Tat "bleibt mir ein stückweit der Atem stehen", so der leitende Oberstaatsanwalt Peter Fritzen. Die Staatsanwaltschaft Trier ermittele jetzt gegen den Fahrer wegen des dringenden Tatverdachtes des Mordes und der gefährlichen Körperverletzung, so Fritzen.

Ein eigens eingerichtetes Hinweistelefon der Polizei ist mittlerweile wieder abgeschaltet worden, Zeugen können sich aber weiter bei der Polizei melden. Zudem bat die Polizei die Menschen, Fotos und Videos nicht in den Sozialen Medien zu teilen, sondern in einem dafür eingerichteten Hinweisportal hochzuladen.

Baby unter den Todesopfern

Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr der 51-Jährige am Dienstag gegen 13:45 Uhr aus Richtung Basilika kommend über den Hauptmarkt in Richtung Porta Nigra. Der Geländewagen erfasste mehrere Passanten. Nach Angaben der Polizei starben fünf Menschen. 14 Menschen erlitten teils schwerste Verletzungen, mehr als zwei Dutzend Passanten sind außerdem traumatisiert.

Unter den Todesopfern sind ein neuneinhalb Wochen altes Baby (sein Alter war zunächst mit neun Monaten angegeben worden) und sein 45 Jahre alter Vater. Außerdem verloren eine 25-Jährige, eine 52-Jährige und eine 73 Jahre alte Frau ihr Leben. Alle stammten aus Trier. Die Mutter des getöteten Babys sowie ein eineinhalb Jahre alter Sohn der Familie liegen Behördenangaben zufolge im Krankenhaus.

Stadt Trier will Trauerort einrichten

Für Mittwochvormittag kündigte die Stadt Trier eine Gedenkveranstaltung an. Sie soll um 10:30 Uhr vor der Porta Nigra stattfinden. Dort haben bereits viele Menschen Kerzen aufgestellt. Der SWR überträgt die Gedenkveranstaltung live im Internet. Alle Fahnen in Rheinland-Pfalz sollen auf Halbmast wehen.

Triers Oberbürgermeister Wolfram Leibe (SPD) hat sich am Mittwochmorgen tief erschüttert gezeigt: "Es geht um Mord. Fünf Menschen in der Innenstadt von Trier sind ermordet worden", sagte er dem SWR. Leibe besucht am Mittwoch die Verletzten, die in zwei Krankenhäusern der Stadt untergebracht sind.

Unsere ganze Stadt trauert an diesem Tag mit den Opfern dieser Tat und mit den Angehörigen, denen unser tiefstes Mitgefühl gilt. Wir danken den vielen Einsatzkräften und allen Helferinnen und Helfern. Für alle Trauernden werden wir einen Trauerort bei der Porta Nigra einrichten. https://t.co/FkAatH3pYK stadt_trier, Twitter, 1.12.2020, 21:03 Uhr

Gebet für Opfer im Trierer Dom

Im Trierer Dom fand am Dienstagabend ein ökumenisches Gebet für die Betroffenen der Todesfahrt in der Innenstadt statt. Das Gebet sollte ein Zeichen der Verbundenheit mit den Toten und Verletzten, den Angehörigen sowie den Einsatz- und Rettungskräften und allen anderen Betroffenen setzen.

Noch am Abend versammelten sich Trierer zur Andacht im Dom für die Opfer der Todesfahrt. SWR

Der Trierer Bischof Stephan Ackermann erklärte: "Ich bin zutiefst schockiert über die Amokfahrt, die quasi vor unserer Haustür passiert ist." Der Vorfall erschüttere. Das Bistum Trier schrieb zuvor auf Facebook: "Wir beten für die Opfer und alle Betroffenen." Der Post ist mit einer erleuchteten Kerze versehen.