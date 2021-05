per Mail teilen

Sehnsüchtig haben Gartenliebhaber und Hobbygärtner auf den Start der Gartensaison gewartet. Mit dem Ende der Eisheiligen kann es endlich losgehen auf dem Balkon oder im Garten. Worauf Sie dabei achten sollten!

Es ist viel los in der Gärtnerei von Ramona und Johannes Schmidgen in Trier-Olewig. Viel Betrieb war auch in den vergangenen Tagen. Mit dem Ende der Eisheiligen atmen Gartenfreunde auf, denn vom Winter kann sich jetzt endgültig verabschiedet werden.

Ramona und Johannes Schmidgen führen die Gärtnerei in der dritten Generation. Sie kennen sich aus mit Tomaten, Zucchini & Co. und haben viele Tipps und Tricks für Gartenfreunde. SWR

"Mai ist Hauptzeit fürs Pflanzen"

In diesem Monat wird fast alles für den Sommer und Herbst ausgesät oder -gepflanzt, sagt Ramona Schmidgen.

Nach wie vor gehören Geranien zu den beliebtesten Garten- oder Balkonblumen. Aber auch Petunien oder Edelließchen sind Verkaufsschlager, denn diese Pflanzen sind in der Pflege unkompliziert.

Wichtig sei zu schauen, wie die Gegebenheiten auf dem Balkon oder der Terrasse sind, sagt Johannes Schmidgen. Nicht alle Blumen sind zum Beispiel für einen Balkon geeignet, der den ganzen Tag pralle Sonne hat.

Gemüse und Co. kann jetzt nach draußen

Von den Frühbeeten mit Salat könne die Abdeckung nun weggenommen werden, sagt die Expertin. Wer sein eigenes Gemüse anbauen möchte, kann jetzt mit Tomaten, Gurken, Paprika, Auberginen oder verschiedenen Kohlsorten beginnen. Für alles gilt: Nicht zu dicht pflanzen, sonst können die Pflanzen nicht ausreichend wachsen. Weitere Tipps finden Sie in der Bildergalerie