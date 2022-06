Am Wochenende kommt sehr heiße Luft aus Südwesteuropa in die Region Trier. In Orten an der Mosel oder Saar kann es bis zu 39 Grad heiß werden. Wir haben in Bernkastel-Kues gefragt: Was tun gegen die Hitze?

Am Moselufer ist viel los. Touristen und Einheimische gehen in der Sonne spazieren. Doch spätestens wenn die große Mittagshitze kommt, suchen sich viele ein schattiges Plätzchen, gönnen sich ein Eis oder kühlen sich die Füße im Wasser ab. Schwimmen in der Mosel kann gefährlich werden Das Schwimmen in der Mosel kann allerdings gefährlich sein, warnt die Wasserschutzpolizei Trier. Deshalb: Lieber im Freibad abkühlen oder im Pool im Garten.