Die Tierparks in der Region Trier warten immer noch auf die vom Bund versprochenen Hilfen von November und Dezember. Bisher seien nur Abschlagszahlungen angekommen. Für einige Parks wird es langsam eng.

Seit der Schließung im November haben die Tierparks nach Angaben der Betreiber keine Einnahmen mehr. Der Eifelpark Gondorf (Eifelkreis Bitburg-Prüm) habe sich mit einem zusätzlichen Bankkredit in Höhe von drei Millionen Euro weiter verschuldet, um die Krise zu überstehen, so die Leiterin des Parks, Nadine Löwenthal.

Ziegen im Eifelpark Gondorf SWR

Vereinzelt gebe es zwar Spenden, aber die könne man "an einer Hand abzählen", so Löwenthal. Die Mitarbeiter müsse sie zum Großteil aber trotzdem bezahlen, weil die Tiere und das Gelände weiterhin gepflegt werden müssten. Im Eifelpark Gondorf seien deshalb von 200 Mitarbeitern nur 60 in Kurzarbeit.

"Wir versuchen, unsere Zahlungsfähigkeit bis Ende Mai zu sichern." Nadine Löwenthal, Eifelpark Gondorf

Nadine Löwenthal hofft, an Ostern ihren Park wieder öffnen zu können. Die Leiterin rechnet mit einer harten Saison. "Man weiß ja nicht, wie sich die Leute nach dem Lockdown verhalten."

Wildschweine im Wildfreigehege Wildenburg Wildfreigehege Wildenburg

Parks rufen zu Spenden auf

Das Wildfreigehege Wildenburg im Hunsrück teilt mit, dass der Park noch zwei bis drei Monate durchhalten könne, ohne die finanziellen Reserven aufzubrauchen. Der Park ruft auf seiner Webseite zu Spenden oder Tierpatenschaften auf. Es gebe aber nicht so viele Spenden derzeit. "Im ersten Lockdown gab es mehr", sagt Florian Koch, stellvertretender Gehegeleiter. Die bis zu 300 Tiere seien aber gut versorgt.

Kinder lieben den Kontakt zu den Tieren im Tierpark Wildenburg in Kempfeld SWR

Große Solidarität aus der Bevölkerung

Der Greifvogelpark Saarburg hätte im Winter ohnehin nicht geöffnet. "Was uns fehlt, sind die Einnahmen aus dem normalerweise umsatzstarken November", so der Besitzer Wolfgang Klotzbücher. Auch er hat die Novemberhilfen beantragt. Bislang habe er nur eine geringe Abschlagszahlung bekommen. Was den Besitzer besonders freut: Der Greifvogelpark habe viel Solidarität aus der Bevölkerung erfahren. Es gebe Tierpaten und Futterspenden.

"Die Futterspenden aus dem ersten Lockdown reichen jetzt noch." Wolfgang Klotzbücher, Greifvogelpark Saarburg

Insgesamt gehe es dem Greifvogelpark noch relativ gut, so der Besitzer. Das Jahr sei gar nicht so schlecht gelaufen. "Die Leute konnten im Urlaub nicht reisen, sie haben dann Ausflüge in den Park gemacht."