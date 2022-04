Tier- und Freizeitparks erwarten Besucheransturm an Ostern

Die Tier- und Freizeitparks in der Region Trier rechnen bei gutem Wetter mit hohem Besucherandrang über die Osterfeiertage. Das geht aus einer SWR-Umfrage an Parks in Eifel und Hunsrück hervor.

Schon seit Beginn der Osterferien sei in den Parks ein erhöhtes Besucheraufkommen zu spüren. Für die Feiertage sind in einigen Tierparks besondere Veranstaltungen geplant. Im Wildfreigehe Wildenburg und im Wildpark Daun wird es nach Angaben der Betreiber eine Ostereiersuche für Kinder geben. Im Eifelpark Gondorf werde es darüber hinaus eine Musikshow geben. Außerdem startet am Samstag laut der Erlebnis Nationalpark GmbH die Sommerrodelbahn-Saison auf dem Erbeskopf.