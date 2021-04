per Mail teilen

Die Zoos und Wildparks in der Region Trier rechnen mit mehr Besuchern über die Osterfeiertage als in den Wochen zuvor. Das hat eine SWR-Umfrage ergeben. Sie dürfen seit 1. März öffnen.

Schon in den vergangenen Ferientagen sei die Anfrage spürbar angestiegen, berichtet ein Mitarbeiter des Eifelparks Gondorf. Auch im Eifel Zoo Lünebach hätten sich schon mehr Besucher angemeldet. In allen Wildparks und Zoos müssen Besucher vorab online ein Ticket reservieren. Die Anzahl der Gäste ist wegen der Corona-Schutzmaßnahmen beschränkt. Zudem sind in den meisten Parks die gastronomischen Einrichtungen geschlossen. Stattdessen werden Getränke und Essen zum Mitnehmen angeboten.