Spaziergänger haben am Samstag in einem Waldgebiet bei Wallendorf in der Eifel ein enthauptetes Tier gefunden. Nach Angaben der Polizei könnte es sich um einen Hund oder eine Ziege handeln. Dem Tier seien neben dem Kopf auch alle vier Läufe abgetrennt worden. Nahe dem Kadaver seien später auch drei getötete Hühner gefunden worden. Die Hintergründe sind laut Polizei noch unklar. Die Polizei Bitburg sucht Zeugen.