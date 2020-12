Das Tierheim in Trier stoppt Vermittlungen von Tieren bis ins Neue Jahr.Wie die Leiterin mitteilte, will man so verhindern, dass Tiere unüberlegt als Weihnachtsgeschenk gekauft werden. Im neuen Jahr würden Tiere wieder vermittelt. Derzeit sei das Heim mit 51 Hunden und 80 Katzen normal belegt. In diesem Jahr seien die Spenden stark zurückgegangen. Aus verschiedenen Gründen: So hätten Veranstaltungen und Feste wie beispielsweise der Adventsbazar und das Sommerfest wegen der Corona-Pandemie nicht stattgefunden. Außerdem gehe die Spendenbereitschaft der Menschen in Zeiten von Kurzarbeit und wegen der wirtschaftlich unsicheren Situation zurück. Diese Einnahmen, mit denen auch laufende Kosten wie Tierarzt, Futter und Personal gedeckt würden, fehlten.