Das Tierheim in Trier betreut derzeit fünfmal so viele Tiere wie sonst. Die Mitarbeiter kümmerten sich um mehr als hundert Kaninchen, die zuvor in einem Nebengebäude eines Wohnhauses in Ayl gehalten und von dort beschlagnahmt wurden. Eine Sprecherin des Tierschutzvereins sagte, für die Tierpfleger sei das Reinigen der Ställe und die Pflege der Tiere sehr aufwändig. Es fielen derzeit bis zu 20 Maschinenladungen Wäsche pro Tag an. Das Tierheim brauche vor allem Hilfe bei Alltagstätigkeiten wie Waschmaschine befüllen, Müll wegfahren oder Büroarbeiten. Die Sprecherin des Tierschutzvereins sagte, dabei könne man noch viele Ehrenamtliche brauchen.