Bischof Stein soll mehrere Missbrauchstäter gedeckt haben. Zum ersten Mal hatte die Betroffenen-Initiative MissBiT im Februar 2020 brisante Dokumente vorgelegt. Das Bistum hatte den Opfern Zugang zu den Akten gewährt.

In der Stadtratssitzung am Mittwoch werden drei Experten gehört, die ihre Einschätzung zur Rolle Bischof Steins bei der Ahndung von sexuellem Missbrauch in seiner Amtszeit abgeben. Einen entsprechenden Antrag hatten Grüne, SPD, Linke und "Die Fraktion" gestellt.