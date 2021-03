Rund 100 Tage nach der Amokfahrt von Trier fragen sich viele Menschen: Wie geht es den Betroffenen, den Verletzten und Hinterbliebenen? Wie kann ihnen weiter geholfen werden?

Fünf Menschen sind am 1. Dezember durch die Amokfahrt getötet worden. Mehr als zwanzig wurden verletzt. Viele Menschen kämpfen mit den psychischen Folgen der Tat. Bei der Stadt Trier haben sich 300 Betroffene gemeldet. Menschen, die die grausamen Bilder nicht mehr aus dem Kopf bekommen.

Die Betroffenen brauchen vielfältige Hilfe nach der Amokfahrt. Sybille Jatzko aus Kaiserslautern ist erfahrene Gesprächs-Therapeutin. Sie betreut Traumatisierte, zum Beispiel bis heute die Opfer des Ramstein-Flugunglücks oder der tödlichen Katastrophe bei der Loveparade 2010. Sie trifft sich für eine Langzeit-Therapie in Gruppengesprächen mit Traumatisierten aus Trier.

SWR Aktuell: Frau Jatzko - wie geht es den Betroffenen in Trier jetzt, rund 100 Tage nach der Amokfahrt in der Fußgängerzone?

Sybille Jatzko: Den Menschen geht es sehr unterschiedlich. Ich glaube am stärksten noch beeinträchtigt sind jetzt noch die Angehörigen, die einen Menschen verloren haben. Die jetzt ihren Angehörigen sehr vermissen und wo die Trauer jetzt ganz einfach sehr prominent und sehr stark ist. Und sicherlich geht es denen noch ganz schlecht, die körperlich verletzt waren.

Wir haben also gemerkt, dass die Menschen unterschiedlich begonnen haben, ihre Beeinträchtigung stärker wahrzunehmen. Sie müssen sich vorstellen, jemand der traumatisiert wird, kennt seine Symptome noch gar nicht. Es ist ein Krankheitsprozess. Das heißt, es ist neu für Sie, dass Sie nicht in die Fußgängerzone gehen können und Angst haben, plötzlich. Herzklopfen. Schweißausbrüche. Schaffen Sie es? Schaffen Sie es nicht?

SWR Aktuell: Warum halten Sie die Gespräche in einer Gruppe für sinnvoll?

Jatzko: Es hilft ihnen immer sehr, wenn sie in einer Schicksalsgemeinschaft zusammensitzen und die Symptome angleichen und feststellen, dass eigentlich alle eine große Sensibilität Autos gegenüber haben. Also die Symptome sind sehr ähnlich. Und es tut ihnen gut, wenn sie merken, dass die anderen genau dieselbe Beeinträchtigung haben. Und dann findet man gemeinsam: Was können wir tun? Wie können wir uns orientieren? Was können wir machen? Fast alle haben gesagt, dass ihnen die Sicherheit verloren gegangen ist. Die Sicherheit, wenn ich in die Fußgängerzone gehe, dass mir nichts passiert. Der Verlust der inneren Sicherheit ist der Kernpunkt der Traumatisierung. Das haben alle übereinstimmend gesagt.

SWR Aktuell: Reicht denn diese Gruppentherapie?

Jatzko: Wenn das Leben sehr stark durch Geräusche und Bilder beeinträchtigt wird, ist es wichtig, in eine Trauma-Ambulanz zu gehen und die hat Trier ja. Vieles muss aber nicht unbedingt durch eine Traumatherapie oder Einzeltherapie begleitet werden. Vielen reicht es auch, wenn sie in einer Gruppe sind, in der sie sich austauschen können.

SWR Aktuell: Wie oft treffen Sie sich?

Jatzko: Grundsätzlich geht das Bedürfnis immer von den Betroffenen aus. Wir haben den Anfang gemacht und sie haben sich kennengelernt. Die Betroffenen müssen ja auch erstmal sehen, ob die Gruppe ihnen hilft oder ob das eher bedrohlich ist. Das heißt, sie wissen ja nicht von vornherein, ob die Gruppe hilft. Wir haben jetzt den ersten Kontakt und wir haben gemerkt, dass sie miteinander sprechen wollen. Sie haben viel miteinander gesprochen und sie haben sich ausgetauscht. Sie haben immer wieder gesagt: "Das tut uns gut." Wir werden uns wohl einmal im Monat treffen.

SWR Aktuell: Gilt das für alle Beteiligten?

Jatzko: Es gibt Traumatisierte, die haben ein hohes Mitteilungsbedürfnis, die die Gruppe brauchen. Andere wollen in dem Moment erstmal nicht darüber reden und sie wollen Ruhe haben. So ist eine Gruppe sehr dynamisch. Traumatisierte sprechen sehr unterschiedlich darüber. Es gibt Phasen, da können sie nicht darüber reden. Da schützt die Seele einen und sagt, jetzt ein bisschen Abstand. Und das spüren die Betroffenen sehr, sehr gut. Das Angebot ist da und sie werden es so annehmen, wie es für sie am Besten ist. Auch möchten sich die Hinterbliebenen in einer eigenen Gruppe treffen, um mit der Trauer und dem Verlust klarzukommen.

SWR Aktuell: Wie bewerten Sie die Hilfsangebote der Stadt Trier insgesamt?

Jatzko: Was mich in diesen 33 Jahren Nachsorge jetzt sehr berührt hat, ist, dass viele Punkte, die ich mir aus der Erfahrung der Nachsorge gewünscht hatte, die hat Trier in Eigendynamik wirklich umgesetzt. Das ist unglaublich. Es gab ein Notarztsystem, Kriseninterventionsteams, Notfallseelsorger, Helfer – also diese ganzen stützenden Mechanismen – da läuft ein Plan ab und der ist erprobt.

SWR Aktuell: Haben denn die Betroffenen einen Ansprechpartner?

Jatzko: Ja, es gibt eine Ombudsfrau, die zuständig ist. Sie sagt, alles was sie macht, will sie im Sinne der Opfer tun. Da soll nichts aufgedrängt werden. Es soll nichts getan werden, was sich andere ausgedacht haben. Sondern was Opfer und Hinterbliebene sich wünschen - sie setzt das um. Außerdem wurde eine Hotline geschaltet, alles das, was eigentlich nach einer Katastrophe auch sein sollte, wurde in Trier schnell umgesetzt und das merkt man auch in der Begleitung der Betroffenen.

Das Interview führte SWR-Redakteurin Dunja von Morzé.