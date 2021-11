Das Schammatdorf: Ein Dorfleben mitten in Trier

Was ist das Schammatdorf?

Das Schammatdorf ist kein Dorf im klassischen Sinne, sondern gehört zur Stadt Trier. Es ist auch kein eigener Stadtteil, sondern gehört zum Ortsteil Trier-Süd. Das Schammatdorf ist, so heißt es auf der Website, ein "gemeinschaftliches, integratives Wohnprojekt mit sozialer Zielsetzung."

Insgesamt wohnen hier ungefähr 250 Menschen in 144 Wohnungen, die in elf Wohnhöfe aufgeteilt sind. In der Mitte des Dorfes gibt es einen großen Dorfplatz, auf dem Veranstaltungen stattfinden. Dazu gibt es einen Saal, eine Küche, eine kleine Kneipe sowie Gruppenräume. Außerdem gibt es einen Kiosk und eine Grillhütte. Eine sogenannte "kleine Bürgermeisterin" hat das Schammatdorf auch.