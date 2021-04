per Mail teilen

Die Theatersaison in Idar-Oberstein wird ohne eine einzige Vorstellung beendet. Das teilte die Stadtverwaltung mit. Auch ein für den 24. April geplantes Konzert der Rheinischen Philharmonie muss wegen der Coronapandemie abgesagt werden. Eintrittskarten werden bis Mitte Mai zurückerstattet. Wer eine Karte gekauft hatte, sollte sich an die Vorverkaufsstellen oder ticketregional wenden, so die Stadtverwaltung Idar-Oberstein.