Theaterfestspiele: Eine Manege voller Musicalstars in der Vulkaneifel

Schauspieler und Sänger Sebastian Krolik lädt im September zur zweiten Auflage der Theaterfestspiele Vulkaneifel ein. Aufgeführt wird der kleine Horrorladen - mit Starbesetzung.

Mister Mushnik steht an der Theke und liest die Zeitung. Denn Kunden hat er in seinem Blumenladen in Downtown heute keine zu bedienen. Da springt die Tür auf und die Angestellte Audrey stürmt herein: "Guten Morgen, Mister Mushnik."

"Morgen? Sie sind lustig", sagt der Chef: "Es ist zwei Uhr am Nachmittag." Derweil knallt und kracht es im Lagerraum. "Seymour! Was ist denn los da hinten", ruft Mushnik seinem Gehilfen zu. Doch was der junge Mann da im Lager treibt, werden die Zuschauer erst am ersten Septemberwochenende in Darscheid erfahren.

Auch die geladenen Gäste sehen bei der öffentlichen Probe im Gemeindehaus des Eifel-Ortes nur zwei kurze Szenen aus dem "kleinen Horrorladen". Die Darsteller wirbeln für ein paar Minuten durch die Halle, tanzen, singen, schauspielern. Es ist nur eine kleine Kostprobe, bevor die Theaterfestspiele Vulkaneifel das Musical im Herbst in voller Länge auf die Bühne bringen.

Ein Zirkuszelt, bunte Kulissen und professionelle Darsteller

Doch eines wird schon bei der Probe klar: Es ist kein Laientheater, das die Zuschauer hier zu sehen bekommen. Die Darsteller haben fast alle eine professionelle Ausbildung. Und die bunte, rollende Kulisse macht auch einiges her.

Zumal die Organisatoren noch einige Requisiten in petto haben und ein ganzes Zirkuszelt als Veranstaltungsort in Darscheid. Kurzum: Es soll in der Eifel etwas geboten werden, was es sonst fast nur in der Großstadt gibt.

Schwierige Organisation der Proben

Organisiert hat das Ganze der Dauner Musicaldarsteller Sebastian Krolik. Für ihn und seine Veranstaltung haben sich auch die Schauspieler in ein enges Zeitkorsett gezwängt. Da sie in ganz Deutschland verteilt wohnen, können sie ja nicht jede Woche nach Darscheid reisen.

"Die Organisation der Proben ist schwierig. Normalerweise wird für ein Musical sechs Wochen geprobt, wir haben jetzt dreieinhalb."

Staraufgebot aus ganz Deutschland im Eifeldorf Darscheid

Doch das hat auch im vergangenen Jahr gut geklappt. Mit der Aufführung von "Im Weißen Rössl" hat das Team 2021 schon rund 1000 Zuschauer in die Region gelockt. Nun soll es "der kleine Horrorladen" werden, ein Musical von Alan Menken und Howard Ashman. Und dies erneut mit einem Starensemble.

Die Geschichte des kleinen Horrorladens Das Musical "der kleine Horrorladen" dreht sich um den Blumenladen von Mister Mushnik in einem heruntergekommenen Viertel einer amerikanischen Stadt. Die Geschäfte laufen schlecht bis der Gehilfe Seymour eine exotische Pflanze ins Schaufenster stellt, die Kunden anlockt. Das Problem: Die Pflanze ernährt sich von Blut. Das Musical wurde am 6. Mai 1982 in New York uraufgeführt und stammt aus der Feder von Alan Menken und Howard Ashman.

Da wäre Nina Bülles als Audrey, die schon in Dirty Dancing und Evita zu sehen und zu hören war. Oder auch Hans-Henning Stober, der als Schauspieler schon in verschiedenen deutschen Film- und Fernsehproduktionen mitgewirkt hat.

Steffi Irmen, die derzeit in Hamburg spielt, ist ebenfalls dabei. Dass sie hier mitmacht, hat auch mit ihrem Heimatort zu tun, sagt sie: "Da ich aus Trier komme, ist es ganz praktisch. Da kann die Familie flott anreisen oder alle Freunde, die haben dann nicht so einen langen Weg wie nach Hamburg."

Dauner Darsteller ist vor drei Jahren in die Heimat zurückgekehrt

Auch Sebastian Krolik hat es vor drei Jahren wieder in die Heimat gezogen, allerdings dauerhaft. Er hat ebenfalls auf den großen deutschen Bühnen gestanden - vom "Tanz der Vampire" über "Hair" und "Sister Act" bis hin zur "West Side Story".

Vor drei Jahren dann der Wendepunkt: Er und sein Mann wollen raus aus der Stadt und entscheiden sich kurzerhand, ein Hotel im Dauner Stadtteil Gemünden zu kaufen, ganz in der Nähe von Kroliks Geburtsort.

Auswahl der Stücke nach "Bauchgefühl"

Doch ganz ohne die Schauspielerei will Krolik auch nicht leben. Also stellt er etwas eigenes auf die Beine: die Theaterfestspiele Vulkaneifel, bei denen er als Veranstalter, Intendant, Regisseur und Schauspieler in einer Person auftritt.

"Ich hab so einen Pool an Stücken, die ich gerne mal machen würde. Und meistens sagt mir dann mein Gefühl, wann es der richtige Zeitpunkt ist."

Krimiautor Ralf Kramp als Mister Mushnik

Beim "Horrorladen" verkörpert er den Gehilfen Seymour, der sich von seinem Chef Mister Mushnik herumscheuchen lassen muss. Den spielt übrigens auch kein Unbekannter, sondern der Hillesheimer Krimiautor und Verleger Ralf Kramp.

Ganz fachfremd ist er nicht. Schon immer habe Kramp gerne Laientheater gespielt, sagt er: "Doch mit dieser Profitruppe aufzutreten, ist sensationell." Im vergangenen Jahr war es übrigens der Dauner Stadtbürgermeister Friedhelm Marder gewesen, der sozusagen als Lokalprominenter eine Gastrolle ergattern konnte.

Bürgermeister ist "hellauf begeistert"

Krolik selbst will künftig nicht mehr mitspielen in seinen Stücken. Und sich stattdessen ganz auf die Inszenierung konzentrieren. Dass ihm die Bühne irgendwann einmal so sehr fehlen wird, dass er seine Entscheidung bereut, glaubt er nicht: "Am Anfang hat man das Rampenlicht schon vermisst." Doch er sei mit den Theaterfestspielen gut ausgelastet.

Für die erste öffentliche Probe jedenfalls gibt es schon mal viel Applaus. Und den geladenen Gästen gefällt es offenbar. So auch Ulrich Johann, dem Ortsbürgermeister von Darscheid: "Ich bin hellauf begeistert von der Qualität. Mit der Entscheidung, dieses Event hierher zu bekommen, haben wir alles richtig gemacht."

Pläne für nächstes Jahr laufen

Die Premiere des "kleinen Horrorladens" ist am ersten September. Danach gibt es noch drei weitere Aufführungen zum Preis von 39,90 Euro pro Ticket.

Doch auch schon für nächstes Jahr hat Sebastian Krolik große Pläne und auch schon ein Musical ausgesucht. Welches Stück es sein wird, will der Dauner allerdings noch nicht verraten.