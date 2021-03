per Mail teilen

Im Theater in Trier wird voraussichtlich ab Ostern wieder gespielt. Bedingung dafür ist nach Angaben des Theaters, dass sowohl die Infektionslage als auch die Inzidenzwerte es zuließen. Aktuell seien die öffentlichen Theater des Landes noch bis zum 28. März geschlossen. Das Theater Trier arbeite derzeit an einem Spielplan für die verbleibende Zeit der laufenden Saison. Wenn der Spielbetrieb wieder aufgenommen werde, soll dies unter Berücksichtigung der Abstände im Großen Haus stattfinden – wie auch schon bei den Aufführungen kurz vor dem Lockdown im vergangenen Herbst. Die letzte Vorstellung fand am 1. November vergangenen Jahres statt.