Das Theater Trier startet am Dienstagabend in die neue Saison. Zum ersten Mal seit Mitte März wird es dann auch wieder Aufführungen im "Großen Haus" geben - mit Publikum. Zu jeder Aufführung ins Theater Trier dürfen wegen Corona nur 140 statt über 600 Besucher kommen. Das Hygienekonzept sieht vor, dass die Besucher, bis sie sich an ihrem Platz befinden, einen Mund-Nasenschutz tragen müssen. Der Intendant Manfred Langner ist sich sicher, dass das Publikum diese Bedingungen akzeptieren wird. Im Theater dürfe auch weiterhin gelacht, geklatscht und auch geweint werden, sagte er. Als erste Aufführung der Saison wird am Abend „Marlene“ aufgeführt. Bei der Wiederaufnahme aus der vergangenen Spielzeit handelt es sich um ein Schauspiel über Marlene Dietrich mit viel Musik.