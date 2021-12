per Mail teilen

Für den Theaterbesuch in Trier gilt inzwischen die 2G-Regel. Rein kommt also nur, wer geimpft oder genesen ist. Für Kinder gibt es Ausnahmen, sie dürfen auch mit einem tagesaktuellen Coronatest ins Theater.

Für Theater gelten aufgrund der aktuellen Corona-Verordnung strengere Regeln. In Trier sieht das ganz konkret so aus:

2G: Nur Geimpfte und Genesene dürfen ins Theater

Kinder unter 11 Jahren gelten als geimpft

Maskenpflicht gilt auch am Platz, auch für Kinder unter 6 Jahren

3G für Kinder und Jugendliche zwischen 12 und 17 Jahren: Nachweis von Impfung, Genesung oder negativer Corona-Test

Für Kinder und Jugendliche von 12 bis 17 Jahre gilt: Sofern sie nicht geimpft oder genesen sind, können sie mit einem aktuellen Schnell- oder PCR-Test (nicht älter als 24 Stunden) die Vorstellung besuchen. Theater Trier / Marco Piecuch

Keine 2G Plus-Regel für das Theater in Trier

Das Theater in Trier wolle weiterhin einen Theaterbesuch ohne negativen Coronatest ermöglichen, so die Pressesprecherin des Theaters, Leslie Oeffling. Deswegen werde ab dem 4. Dezember die Gastronomie im Theater geschlossen. Es gibt also vorerst keine Pausenbewirtung mehr für die Gäste.

Theater Trier: Weiter hohe Nachfrage nach Tickets

Um Besuchern größtmögliche Sicherheit zu geben, habe das Theater die Anzahl der Plätze im Saal reduziert. Statt 600 Personen dürften aktuell nur etwa 200 in den Saal, so das Theater Trier. Deswegen sei auch die Nachfrage nach Tickets extrem hoch. Menschen würden zwar Tickets stornieren, diese würden aber meist sofort wieder neu vergeben werden. Nach der Einschätzung des Theaters in Trier ist aber nicht 2G oder 3G der Grund für die Stornierung von Tickets: Viele Leute würden wegen der Inzidenzen auf Theaterveranstaltungen verzichten wollen.

Einbruch der Ticketverkäufe bei der TUFA

Die Tuchfabrik Trier erlebt in den letzten Wochen allerdings einen Einbruch der Ticketverkäufe für ihr Weihnachtsmärchen. Nur wenige Tickets würden verkauft und viele bereits gekaufte Tickets storniert werden. Unklar sei für die Tuchfabrik aber, ob der Rückgang der Ticketverkäufe an der 3G-Regel für Kinder und Jugendliche liegt oder ob wegen der hohen Inzidenzen Menschen generell Besuche von Veranstaltungen meiden.

Schauspieler Stepan Vanecek: Angst war unbegründet

Stepan Vanecek spielt im diesjährigen Weihnachtsmärchen "Alice im Wunderland" des Theaters in Trier das Kaninchen. Er sagte dem SWR, er sei unfassbar froh, überhaupt spielen zu dürfen. Wenn auch im Publikum weniger Leute sitzen dürfen als früher.

Schauspieler Stepan Vanecek (das Kaninchen) erzählt, dass die Kinder trotz Maske und Abstand beim Stück voll mitgehen. Sie schreien wenn die Herzkönigin kommt und fiebern mit Alice mit. Die Angst, dass Stille im Saal herrscht, war unbegründet. Marco Piecuch // Theater Trier

Auch wie gerade die Kinder das Theaterstück erleben, stimmt Vanecek froh: