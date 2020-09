Die Bürgermeisterwahl in der Verbandsgemeinde Thalfang wird in einer Stichwahl am 20. September entschieden. Im ersten Wahlgang gestern konnte niemand die erforderliche absolute Mehrheit erzielen. Die CDU Kandidatin Verena Höfner bekam 44,7 Prozent der abgegebenen Stimmen. Burckhard Graul von der SPD kam auf 27 Prozent. Insgesamt traten fünf Kandidaten in Thalfang zur Wahl an. Die Wahl war notwendig geworden, weil der frühere Bürgermeister Marc Hüllenkremer wegen dauernder Dienstunfähigkeit Mitte vergangenen Jahres in den Ruhestand versetzt worden war.