In der Verbandsgemeinde Cochem gibt es ab Samstag Corona-Schnelltests für die gesamte Bevölkerung. Wie die Verbandsgemeindeverwaltung mitteilte, wurde der für Montag geplante Start vorgezogen. Die Teststation sei betriebsbereit, so könnten schon am Wochenende Menschen aus der Verbandsgemeinde Cochem vor dem Beginn der Arbeitswoche getestet werden. Das Testzentrum der VG Cochem am Moselbad ist morgen von 14 bis 16 Uhr geöffnet. Ab Montag wird immer von 17 bis 19 Uhr getestet.