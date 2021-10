Manche Testzentren in der Region Trier schließen ab Montag

Die Testzentren in der Region Trier gehen unterschiedlich mit dem Auslaufen der kostenlosen Tests am Montag um. Ab dann gibt es nur unter bestimmten Voraussetzungen noch kostenlose Tests. Das zuständige Landesamt geht davon aus, dass viele Testzentren schließen werden. In der Verbandsgemeinde Birkenfeld werden ab Montag die Testzentren in Niederbrombach, Brücken und Birkenfeld vorerst schließen. Nach Angaben der Verwaltung soll es aber bald ein neues Testzentrum geben. Die Johanniter teilten mit, ihr Testzentrum in Trier- Nord mittwochs bis sonntags, also fünf Tage pro Woche offen zu halten. Die Stadt Trier und einige Kreise in der Region Trier teilten mit, dass die von ihnen oder Tochtergesellschaften betriebenen Testzentren zunächst bis Ende Oktober weiterbetrieben werden sollen. Das Landesamt appelliert an private Betreiber von Testzentren, dass diese sich bei Schließung auch aus dem Landesportal abmelden. Dort können Nutzer sich informieren, welche Teststellen noch offen sind.